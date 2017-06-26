У ФСБ заявили, що теракт у метро Петербурга підготували за допомогою Telegram

Федеральна служба безпеки оголосила, що теракт в метро Санкт-Петербурга 3 квітня був підготовлений з допомогою месенджера Telegram.

Як говориться в прес-релізі ФСБ, у спецслужби є «достовірна інформація про використання терористом-смертником, його посібниками і закордонним куратором месенджера Telegram для приховування своїх злочинних задумів на всіх стадіях організації та підготовки терористичного акту».

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У ФСБ додали, що міжнародні терористи «тотально» використовують месенджери для «конспіративного зв'язку між собою і своїми кураторами із-за кордону». Найбільш активно, за версією відомства, терористи використовують саме Telegram, де є можливість створювати "секретні чати з високим рівнем шифрування переданої інформації".

Як повідомляв УНІАН раніше, голова Роскомнагляду Олександр Жаров попередив особисто Павла Дурова, адміністрацію Telegram і його користувачів про блокування месенджера, якщо компанія відмовляється виконувати російське законодавство.