У ФСБ заявили, що теракт у метро Петербурга підготували за допомогою Telegram

09:51, 26 червня 2017
Світ
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Найбільш активно, за версією ФСБ, терористи використовують саме Telegram, де є можливість "створювати секретні чати з високим рівнем шифрування".

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Федеральна служба безпеки оголосила, що теракт в метро Санкт-Петербурга 3 квітня був підготовлений з допомогою месенджера Telegram.

Як говориться в прес-релізі ФСБ, у спецслужби є «достовірна інформація про використання терористом-смертником, його посібниками і закордонним куратором месенджера Telegram для приховування своїх злочинних задумів на всіх стадіях організації та підготовки терористичного акту».

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У ФСБ додали, що міжнародні терористи «тотально» використовують месенджери для «конспіративного зв'язку між собою і своїми кураторами із-за кордону». Найбільш активно, за версією відомства, терористи використовують саме Telegram, де є можливість створювати "секретні чати з високим рівнем шифрування переданої інформації".

Як повідомляв УНІАН раніше, голова Роскомнагляду Олександр Жаров попередив особисто Павла Дурова, адміністрацію Telegram і його користувачів про блокування месенджера, якщо компанія відмовляється виконувати російське законодавство.

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Теги: #Telegram в Росії#блокування Telegram#терористи використовують Telegram