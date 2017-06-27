Мей опублікувала план про права громадян ЄС у Великобританії після Brexit

Британський уряд оприлюднив 15-сторінковий документ, у якому викладається докладна інформація про те, що Британія пропонує громадянам Євросоюзу після Brexit, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

У ньому йдеться, що всі громадяни ЄС, які проживають у Британії на законних підставах протягом щонайменше п'яти років, отримають "статус поселенця" і зможуть привезти в країну подружжя і дітей.

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Дату, з якої буде вестися відлік терміну проживання в Британії, ще належить узгодити. Громадяни ЄС, чий стаж проживання в Британії виявиться недостатнім для отримання "статусу поселенця", отримають два роки на те, щоб "врегулювати свій статус".

Громадяни Євросоюзу, які проживають у Британії, повинні мати право на перебування в країні і після Brexit, заявила в понеділок прем'єр-міністр Тереза Мей, виступаючи в Палаті громад парламенту.

Голова уряду вперше виклала свої плани щодо надання гарантій громадянам ЄС, які, як вона вважає, повинні "зняти стурбованість" у 3,2 млн громадян ЄС, які проживають у Британії.

Однак будь-які зобов'язання щодо майбутнього правового статусу громадян мають бути взаємними і гарантувати права 1,2 млн британських емігрантів, які проживають на континенті, додала Мей.

Лідер лейбористів Джеремі Корбін розкритикував плани уряду: за його словами, вони невеликодушні, громадянам ЄС пропонується "занадто мало і занадто пізно".

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На думку Корбіна, Британія повинна була в односторонньому порядку гарантувати безпеку громадянам ЄС відразу після минулорічного голосування за Brexit.

Як повідомляв УНІАН, раніше британський прем'єр-міністр Тереза Мей зробила "чесну і серйозну пропозицію" лідерам Європейського Союзу щодо спірного питання про майбутні права громадян ЄС, пропонуючи тим, хто законно прибув до Brexit, можливість отримати ті ж права на працю, охорону здоров'я і вигоди, як і громадяни Великобританії.

У свою чергу, президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що керівництво ЄС розраховує, що зможе знайти з Лондоном "справедливе" рішення для громадян ЄС і Великобританії. При цьому, Туск назвав озвучені Мей пропозиції по Brexit "гіршими за очікування" Брюсселя.