Посли ЄС затвердили нову систему контролю при перетині кордонів Шенгену

Посли країн-членів Євросоюзу 30 червня 2017 року схвалили проект директиви Євросоюзу про створення автоматичної системи реєстрації в'їзду-виїзду громадян третіх країн у Шенгенську зону. Цю домовленість затвердили представники Європарламенту і країн-членів ЄС, повідомляє прес-служба ради ЄС.

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Передбачається, що система допоможе скоротити затримки на кордоні і поліпшити якість прикордонних перевірок, забезпечить ідентифікацію тих, хто перевищив дозволений час перебування в ЄС, зміцнить внутрішню безпеку і боротьбу з тероризмом, відкривши правоохоронним органам доступ до журналів історій подорожей.

Ця система буде застосовуватися до громадян третіх країн: як тих, яким потрібна віза для в'їзду, так і тим, кому дозволено знаходитися в ЄС 90 днів з 180-денного періоду без візи. Вона буде реєструвати в'їзд, виїзд, відмову у в'їзді, а також буде зберігати інформацію про людину, її проїзні документи, біометричні дані (чотири відбитки пальця та фото особи). Центральна база даних буде зберігати їх протягом 5 років для тих, хто перевищував дозволений час перебування, і 3 – для всіх інших мандрівників.

Найближчими днями проект доопрацюють на технічному рівні. Потім на загальне твердження його представлять послам ЄС для схвалення від імені Ради ЄС. Після цього майбутні правила будуть передані в Європейський парламент для голосування в першому читанні, а потім до Ради Європи для затвердження.