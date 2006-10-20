Кім Чен Ір жалкує про ядерні випробування

Північнокорейський лідер Кім Чен Ір висловив жаль щодо проведених ядерних випробувань і заявив, що Пхеньян відновить міжнародні переговори з ядерної проблеми, якщо Вашингтон ослабить заходи, направлені на фінансову ізоляцію Північної Кореї.

Як повідомляє у п`ятницю AP з посиланням на південнокорейську газету Chosun Ilbo, дані заяви були зроблені Кім Чен Іром в рамках зустрічі з китайською делегацією, очолюваною членом Держради КНР Таном Цзясюанем (Tang Jiaxuan). "Якщо США піде на певні поступки, ми також підемо на певні поступки, чи то двосторонні або шестисторонні переговори", - цитує агентство лідера КНДР.

Переговори пройшли у четвер, а увечері того ж дня китайські дипломати повернулися до Пекіна, куди у п`ятницю вранці прибула держсекретар США Кондоліза Райс. Західні держави сподіваються, що Китай, як основний торговий партнер КНДР, зможе сприяти роззброєнню Північної Кореї.

Нагадаємо, КНДР вийшла з договору про нерозповсюдження ядерної зброї у 2003 році, з листопада 2005 року відмовляється від проведення переговорів з ядерної проблеми, а 9 жовтня провела перші ядерні випробування. У відповідь Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, що передбачає, зокрема, заборону на постачання в КНДР будь-яких матеріалів, які можна використовувати при створенні зброї масового знищення.

Лента.ру