У КНДР заявили, що можуть завдати ракетного удару по будь-якій точці земної кулі

У Північній Кореї заявили, що їхні ракети можуть досягти будь-якої точки земної кулі. Така заява була зроблена Пхеньяном у зв’язку із відзначенням дня стратегічних військ Корейської народної армії, пишуть «РИА Новости».

Зазначається, що центральна партійна газета КНДР «Нодон сінмун» розмістила на своїх шпальтах наступне: «Стратегічні війська можуть коли завгодно завдати удару по будь-якій точці земної кулі».

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Газета нагадує в зв'язку з цим про успішні випробування, зокрема, новітніх балістичних ракет підвищеної середньої дальності "Хвасон-12" і середнього радіусу дії "Пуккиксон-2", а також крилатих ракет класу "земля-корабель", однак прямих погроз завдати удару у матеріалу немає.

Як повідомляв УНІАН раніше, Північна Корея провела перші випробування нового двигуна для міжконтинентальної балістичної ракети. Про це повідомляє Fox News з посиланням на джерела серед американських чиновників. Співрозмовники телеканалу стурбовані тим, що нова технологія може бути використана для створення ракети, здатної вивести супутник на навколоземну орбіту, а в перспективі - і для створення міжконтинентальної ракети, здатної досягти західного узбережжя США.