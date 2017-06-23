КНДР випробувала новий тип двигуна для балістичної ракети - ЗМІ
Нещодавно американські шпигунські супутники вперше за кілька тижнів зафіксували нову активність на підземному ядерному випробувальному полігоні Північної Кореї.
Північна Корея провела перші випробування нового двигуна для міжконтинентальної балістичної ракети. Про це повідомляє Fox News з посиланням на джерела серед американських чиновників.
Співрозмовники телеканалу стурбовані тим, що нова технологія може бути використана для створення ракети, здатної вивести супутник на навколоземну орбіту, а в перспективі - і для створення міжконтинентальної ракети, здатної досягти західного узбережжя США.
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Видання зазначає, що останній тестовий запуск такого типу ракети був проведений в березні 2017 року.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що нещодавно американські шпигунські супутники вперше за кілька тижнів зафіксували нову активність на підземному ядерному випробувальному полігоні Північної Кореї.