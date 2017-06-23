КНДР випробувала новий тип двигуна для балістичної ракети - ЗМІ

Північна Корея провела перші випробування нового двигуна для міжконтинентальної балістичної ракети. Про це повідомляє Fox News з посиланням на джерела серед американських чиновників.

Співрозмовники телеканалу стурбовані тим, що нова технологія може бути використана для створення ракети, здатної вивести супутник на навколоземну орбіту, а в перспективі - і для створення міжконтинентальної ракети, здатної досягти західного узбережжя США.

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Видання зазначає, що останній тестовий запуск такого типу ракети був проведений в березні 2017 року.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що нещодавно американські шпигунські супутники вперше за кілька тижнів зафіксували нову активність на підземному ядерному випробувальному полігоні Північної Кореї.