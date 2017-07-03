Пожежа в автобусі у Баварії: поліція заявляє про велику кількість загиблих

Багато людей загинули в результаті пожежі в автобусі у Баварії, яка виникла внаслідок зіткнення автобуса із пасажирами із вантажівкою. Інформацію про загиблих підтвердили у німецькій поліції, пише Reuters.

«Нажаль багато людей – туристів із Саксонії (східної частини Німеччини) загинули під час пожежі в автобусі» - заявив спікер влади Штеффен Зайберт.

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Правоохоронні органи також повідомили, що 31 осіба зазнала поранень в результаті цього інциденту, а 17 людей досі вважають зниклими.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Баварії автобус зіткнувся з вантажівкою, більш як 30 людей постраждали. 17 чоловік із числа пасажирів автобуса вважаються зниклими безвісти. За попередніми даними, автобус, який прямував із півночі Німеччини в бік Нюрнберга, наїхав на вантажівку, що повільно рухалася. В автобусі перебувало 46 пасажирів і два водії.