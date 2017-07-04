Запущена КНДР балістична ракета впала у води Японії

Балістична ракета, запуск якої здійснила КНДР, впала в особливій економічній зоні Японії, передає Reuters.

Зазначається, що політ ракети тривав близько 40 хвилин після чого вона впала у води Японії. Ракета пролетіла близько 930 кілометрів.

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Як повідомляє BBC ракета Північної Кореї впала у Японське море.

Як повідомляв УНІАН раніше, Північна Корея здійснила черговий запуск балістичної ракети в рамках випробувальних стрільб.

«Південнокорейські військові заявили, що Північна Корея запустила балістичну ракету, що є частиною низки випробувальних стрільб останніми місяцями», – йдеться в повідомленні.