У Євросоюзі в 2020 році з'явиться власна прокуратура

У Європейському Союзі з'явиться власна прокуратура. Відповідне рішення ухвалили в Страсбурзі в середу, 5 липня, депутати Європарламенту. Передбачається, що нова структура, в роботі якої візьмуть участь 20 країн-членів ЄС, почне роботу в 2020 році, повідомляє DW.

В її завдання увійдуть боротьба з багатомільярдним транскордонним шахрайством у фінансовій сфері, зокрема корупцією, відмиванням грошей та шахрайством з європейськими фінансовими засобами. За даними Єврокомісії, тільки від транскордонного шахрайства з ПДВ економіка ЄС несе збитки в розмірі 50 млрд євро.

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Розслідування фінансових злочинів та винесення вироків традиційно входить в обов'язки національних інститутів прокуратури. Дебати про створення загальноєвропейської прокуратури йшли протягом багатьох років, оскільки не всі 28 країн ЄС були згодні передати повноваження національних органів юстиції структурі Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер назвав законодавчий орган ЄС "сміховинним" через наднизьку явку депутатів.