Сьогодні у Німеччині розпочнеться саміт G20 під акомпанемент масштабних протестів (фото, відео)

У німецькому місті Гамбург сьогодні розпочнеться дводенний саміт лідерів "Великої двадцятки".

Як повідомляє Deutsche Welle, кожна з держав має свої очікування від зустрічі.

Зокрема, зазначається, що в адміністрації президента США Дональда Трампа очікування від саміту провідних економічних країн світу G20 невисокі.

Видання стверджує, що саміт "Великої двадцятки" для Трампа є радше заходом, на якому він просто повинен бути присутнім. Якщо на ньому не буде погоджено далекосяжних, зобов'язуючих рішень, то для нього це, вірогідно, буде найбільш бажаним варіантом. Яке значення має для нього політика у сфері захисту клімату, показало рішення про вихід з Паризької кліматичної угоди. Крім того, як змогли відчути партнери у форматі G7 на саміті в Італії, з адміністрацією Трампа важко дійти згоди щодо конкретних рішень. Навряд чи при цьому сильно допоможе, що Трамп пообіцяв господині саміту, канцлеру Анґелі Меркель, свою підтримку.

У той же час протестувальники напали на поліцейську дільницю, передає Frankfurter Allgemeine. Повідомляється, що протестувальники напали на поліцейську дільницю в районі Альтон. Зокрема, за даними поліції, нападники використовували коктейлі Молотова, внаслідок чого загорілися поліцейські машини. Німецькі правоохоронці закликають громадян не відвідувати територію цієї поліцейської дільниці.

Велику увагу привертає двостороння зустріч Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним. У Росії очікування від першої зустрічі лідерів двох держав давно вже не були такими високими.

Канцлер ФРН Меркель в урядовій заяві минулої п'ятниці дала зрозуміти, що очікує складних переговорів у Гамбурзі та має намір відстоювати чітку європейську позицію - зокрема у питанні кліматичної політики на противагу США. Її очікування від зустрічі з Трампом обмежені.

Окрім того, сказано, що G20 є важливим елементом реалізації геополітичних амбіцій Китаю. Пекін хоче здобути більшої ваги на міжнародній арені - при цьому на заходах, подібних саміту в Гамбурзі, можна розмовляти на рівних з іншими великими гравцями, а саме США та Росією. КНР сприймає зустріч як ідеальний майданчик, де можна відстоювати вільну торгівлю у світі.

Для президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана серед пріоритетів чільне місце займає боротьба з тероризмом, а також боротьба з тими, кого він вважає терористами. Від зустрічі в Гамбурзі він очікує поступок від партнерів у G20. Так, він хотів би припинення постачання зброї курдським повстанцям на півночі Сирії.

