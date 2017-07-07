Пекін відправив у Гонконг колишній український авіаносець для демонстрації сили (фото)

Авіаносець "Ляонін" здійснив свій перший похід за межі материкового Китаю і прибув до Гонконгу, де візьме участь у заходах на честь 20-річчя передачі Британією Гонконгу Китайській Народній Республіці, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

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У самому Гонконзі, де в останні роки серйозно загострилася політична ситуація, прибуття авіаносця, який супроводжують ще три військові кораблі, розглядають як демонстрацію сили з боку Пекіна, стурбованого протестними настроями у колишній британській колонії.

Днями в Гонконзі побував президент КНР Сі Цзіньпін, який в черговий раз заявив про неприйнятність будь-яких дій, спрямованих на відокремлення Гонконгу.

Китайська Народна визвольна армія перебувала в Гонконзі з самого моменту переходу під юрисдикцію КНР в 1997 році, однак її присутність у місті не відчувалася. Військовослужбовці вкрай рідко з'являлися на вулицях у формі.

300-метровий авіаносець залучив також і великий інтерес з боку місцевих жителів, які можуть відвідувати його з екскурсіями протягом п'яти днів.

"Ляонін" - це модернізований авіаносець, побудований в Радянському Союзі наприкінці 80-х років.

Спочатку він називався "Ригою", потім з розпадом СРСР корабель відійшов Україні під назвою "Варяг", а в 1995 році був проданий КНР за 25 млн доларів.