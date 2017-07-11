Син Трампа знав про допомогу Москви передвиборній кампанії батька – NYT

Син президента США Дональда Трампа до зустрічі з російським юристом, у якої були компрометуючі матеріали на Хілларі Клінтон, отримав електронний лист про те, що ця інформація виходить від російського уряду, який прагне допомогти передвиборній кампанії Трампа, повідомила газета New York Times, передає Reuters.

Як пише газета з посиланням на три джерела, журналіст Роб Голдстоун написав Дональду Трампу-молодшому, що саме російський уряд є джерелом потенційно компрометуючої інформації.

У заяві Трампа-молодшого, опублікованій у неділю, не зазначено, що він знав про зв'язки юриста з Кремлем.

Лист з електронної пошти, ймовірно, буде цікавий слідчим, які намагаються довести припущення про зв'язки Трампа з російським урядом для перемоги на минулорічних виборах, йдеться в статті Times.

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Москва заперечує, що втручалася в американський виборчий процес, і Трамп, який став президентом 20 січня, заперечує будь-який зв'язок з російською владою.

"Це дуже серйозний поворот,- сказав MSNBC член Палати представників Адам Шіфф, що є членом комітету розвідки. - Все це гарантує ретельне розслідування. Всім, хто прийшов на цю зустріч, слід з'явитися на засідання комітету."

Газета New York Times вперше повідомила про зустріч сина Трампа з юристом Наталією Весельницкой в суботу, після чого Трамп-молодший оприлюднив заяву, підтвердивши цю інформацію, але не згадавши Клінтон.