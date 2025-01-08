Заступник радника з нацбезпеки США зазначив, що напередодні 2025 року успіхи РФ на полі бою були дуже обмеженими.

2025 рік є дуже важливим у російсько-українській війні, і Україна має інструменти для досягнення успіху. Таку заяву зробив заступник радника з нацбезпеки США Джонатан Файнер під час онлайн розмови з аудиторією Chatham House.

"Наприкінці 2024 і початку 2025 року Україна перебуває в позиції на полі бою, коли вони перемелюють Росію. Так, Росія досягає певних поступових успіхів на сході України, це має значно меншу стратегічну важливість, ніж очікували від Росії на початковому періоді війни", – наводить його слова "Голос Америки".

За словами Файнера, поступові успіхи на полі бою обходяться Росії величезними втратами – біля тисячі вбитих і поранених щодня. Іноді росіяни втрачають за два тижні війни стільки своїх військових, скільки США втратили за час всієї війни в Іраку.

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Заступник радника з нацбезпеки додав, що напередодні 2025 року успіхи РФ на полі бою були дуже обмеженими. При цьому США виділили Україні додаткові ресурси "для продовження цього успіху" та вжили заходів для посилення економічного тиску на РФ. Файнер зауважив, що найближчими днями буде запроваджено ще більше економічних кроків проти Москви.

"І ми надали Україні 20 мільярдів доларів. Йдеться про доступ до 20 мільярдів доларів доходів від російських активів, щоб їхня економіка перебувала в стані базової платоспроможності напередодні нової адміністрації. Отже, у них є інструменти для досягнення успіху у 2025 році, який ми завжди вважали дуже важливим роком у цій війні", – акцентував представник Білого дому.

Водночас він наголосив, що те, чи продовжуватиме Вашингтон сприяти перевазі України на полі бою та економічному тиску на країну агресорку, чи все ж зосередиться на початку мирних переговорів, "які, як вони сказали, можуть проводити з позиції сили, якщо продовжуватимуть шлях, на якому ми зараз перебуваємо", залежатиме від майбутньої адміністрації США.

США і Україна: останні новини

Кореспондентка "Голосу Америки" Карла Бабб повідомила, що останній пакет допомоги Україні, виділений чинною адміністрацією США, буде на суму $500 млн. Його мають оголосити 9 січня.

Попри обіцянки адміністрації Байдена витратити всю доступну на допомогу Україні суму, біля 3,8 млрд на програму PDA залишаться невикористаними. Що робити з цими коштами, вирішуватиме вже адміністрація Дональда Трампа.

Тим часом майбутній спецпредставник Трампа з питань УкраїниКіт Келлог заявив, що його мета – спробувати знайти рішення для завершення війни в Україні протягом 100 днів з моменту інавгурації нового президента США.

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