ЗМІ: у Кремлі ще не придумали, навіщо Путіну йти на четвертий термін

Кремлю поки не вдається придумати образ майбутнього, з яким Володимир Путін міг би піти на вибори-2018, пише видання Ведомости з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента, і колишнього федерального чиновника.

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Інші близькі до адміністрації джерела кажуть, що робота йде «бурхливо» і «складно»; по темі пройшло більше десятка нарад, додають двоє з них. За словами екс-чиновника, у теми змінилося кілька кураторів: спочатку за неї відповідав телеведучий Валерій Фадєєв, потім директор Фонду розвитку громадянського суспільства (ФоРГО) Костянтин Костін, а потім директор фонду «Громадська думка» Олександр Ослон.

"Говорити, що є одна відповідальна за смисли особа, я б не став. За кампанію в цілому відповідає [перший заступник керівника адміністрації Сергій] Кирієнко", - розповіла інший людина, близька до адміністрації.

"Кирієнко на зустрічі з губернаторами всіляко підкреслює, що люди хочуть справедливості і показна розкіш буде каратися", - зазначило інше джерело.

За його словами, зараз образом майбутнього займається десяток різних груп, у тому числі Центр стратегічних розробок Олексія Кудріна, декан економфакультета МДУ Олександр Аузан, президент Ощадбанку Герман Греф, «всі програми несуть Кирієнку – а закінчиться все тим, що все, що потрібно, висмикнуть з різних програм і зведуть в одну»: «Концепцій дуже багато, і вони настільки різні, що ув'язати їх складно – тобто робота йде складно не тому, що хороших ідей немає, а тому, що занадто багато думок».

За словами однієї людини, близької до адміністрації, образ майбутнього повинен бути готовий до кінця вересня. Інший каже, що все треба зробити до початку кампанії в грудні. Співрозмовник в адміністрації президента підкреслює, що кампанія не почалася, тому питання про проблеми з роботою над образом майбутнього «не має сенсу».

"Суть у тому, як піти від сумного відчуття, що все закінчується, і все дуже погано", - вважає політолог Гліб Павловський.

"Мова не про майбутнє, а про те, щоб придумати, навіщо Путіну взагалі йти на четвертий термін, коли він цей термін закінчує з тугою", - зазначив політолог.

"Немає жодної проблеми, для вирішення якої потрібен Путін. Виборча кампанія стає роботою по збереженню його близького кола", - резюмував Павловський.

Як повідомляв УНІАН, напередодні виборчої кампанії в регіонах кандидатів у губернатори відвідує не лідер "Єдиної Росії", голова уряду Дмитро Медведєв, а президент Путін. Через фільм "Він вам не Дімон" рейтинг Медведєва знизився настільки, що його участь у кампанії довелося скоротити.