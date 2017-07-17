ЗМІ: у Кремлі ще не придумали, навіщо Путіну йти на четвертий термін
Немає ні однієї проблеми Росії, для вирішення якої потрібен Путін, але Кремлю потрібно переконати росіян проголосувати за нього.
Кремлю поки не вдається придумати образ майбутнього, з яким Володимир Путін міг би піти на вибори-2018, пише видання Ведомости з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента, і колишнього федерального чиновника.
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Інші близькі до адміністрації джерела кажуть, що робота йде «бурхливо» і «складно»; по темі пройшло більше десятка нарад, додають двоє з них. За словами екс-чиновника, у теми змінилося кілька кураторів: спочатку за неї відповідав телеведучий Валерій Фадєєв, потім директор Фонду розвитку громадянського суспільства (ФоРГО) Костянтин Костін, а потім директор фонду «Громадська думка» Олександр Ослон.
"Говорити, що є одна відповідальна за смисли особа, я б не став. За кампанію в цілому відповідає [перший заступник керівника адміністрації Сергій] Кирієнко", - розповіла інший людина, близька до адміністрації.
"Кирієнко на зустрічі з губернаторами всіляко підкреслює, що люди хочуть справедливості і показна розкіш буде каратися", - зазначило інше джерело.
За його словами, зараз образом майбутнього займається десяток різних груп, у тому числі Центр стратегічних розробок Олексія Кудріна, декан економфакультета МДУ Олександр Аузан, президент Ощадбанку Герман Греф, «всі програми несуть Кирієнку – а закінчиться все тим, що все, що потрібно, висмикнуть з різних програм і зведуть в одну»: «Концепцій дуже багато, і вони настільки різні, що ув'язати їх складно – тобто робота йде складно не тому, що хороших ідей немає, а тому, що занадто багато думок».
За словами однієї людини, близької до адміністрації, образ майбутнього повинен бути готовий до кінця вересня. Інший каже, що все треба зробити до початку кампанії в грудні. Співрозмовник в адміністрації президента підкреслює, що кампанія не почалася, тому питання про проблеми з роботою над образом майбутнього «не має сенсу».
"Суть у тому, як піти від сумного відчуття, що все закінчується, і все дуже погано", - вважає політолог Гліб Павловський.
"Мова не про майбутнє, а про те, щоб придумати, навіщо Путіну взагалі йти на четвертий термін, коли він цей термін закінчує з тугою", - зазначив політолог.
"Немає жодної проблеми, для вирішення якої потрібен Путін. Виборча кампанія стає роботою по збереженню його близького кола", - резюмував Павловський.
Як повідомляв УНІАН, напередодні виборчої кампанії в регіонах кандидатів у губернатори відвідує не лідер "Єдиної Росії", голова уряду Дмитро Медведєв, а президент Путін. Через фільм "Він вам не Дімон" рейтинг Медведєва знизився настільки, що його участь у кампанії довелося скоротити.