Адвокат жертв MH17: настав час Путіну спокутувати провину за збитий літак

У день третьої річниці з моменту збиття Boeing-777 авіакомпанії Malaysian Airlines, в результаті якої загинуло 298 осіб, адвокат, який представляє інтереси жертв MH17 з Австралії, Малайзії, Новій Зеландії та Нідерландів Джером Скіннер звернувся з відкритим листом до президента РФ Володимира Путіна.

У листі, опублікованому на Українській правді, він зазначає, що через три роки ще ніхто так і не покараний. Скіннер підкреслює, що за цей час російська влада так і не змогла пояснити факт наявності частин ракети серед уламків літака. "Ваша влада не надала жодного пояснення наявності частин ракети і електропроводки серед уламків, ні пояснення з приводу серії і ракети або номеру бойової головки, ні пояснення з приводу слідів шрапнелі, її форми і розподілу у вигляді метелика в тілах екіпажу", - пише він.

"Ви так і не змогли відповісти на сотні фотографій, відео і знімків з супутника і свідчень очевидців – розкидані частини пазла виглядають все більше і більше як робота Москви, коли їх розглядаєш разом", - вважає адвокат.

Він зазначає, що Кремль ніяк не пояснив світу наявність такої кількості в Україні "російських військових з 53 протиповітряної бригади, які 17 липня 2014 року оприлюднили фото в інтернеті"." Навіщо ви розмістили вашу ракетну установку в центрі трансконтинентального комерційного повітряного коридору L980, якщо ви не полювали на повітряний лайнер?", - адресує він питання Путіну.

"Ви дійсно вважаєте, що не несете відповідальності за життя 80 дітей на борту? Як же решта? Вони були вашими ворогами? Ніхто з них не говорив по-російськи, ніхто з них не говорив українською. Ніхто з них більше взагалі не скаже ні слова", - звертається Скіннер до Путіна.

Адвокат вважає, що "скоєне вбивство має увінчатися справедливістю".

"17 липня 2014 року забрало 298 життів над Україною. 80 з них були невинними дітьми. Ви ж бачили ляльки, розмальовки та іграшки серед крові? Бачили фотографії бойовика, який тримає забрудненого ведмедика як приз на ярмарку? Чи не відчували ви присутність зла, коли дивилися на ці речі? Я відчуваю", - пише Скіннер.

"Ви – глава великої нації з потужною армією, яка хоче повернення імперії. Я – адвокат з глибинки Огайо. У мене немає армії, але у мене є неспростовні докази", - зазначає він.

У своєму листі він підкреслює, що хоча деякі вважають, що катастрофа МН17 була жахливою, неминучою помилкою війни, він з цією точкою зору не згоден і не вважає її правдою.

"Факти кричать про цілі і мотиви. Це був прорахований військовий удар такий же навмисний як вбивство ще одного політичного опонента. Ви – єдиний, хто може взяти на себе відповідальність", - підкреслює Скіннер.

Також він зазначає, що жорстоке вбивство 298 невинних, включаючи 80 дітей, буде плямою на Російській Федерації назавжди, і закликає російську владу викрити це зло.

"Я буду використовувати будь-яку можливість, щоб притягти Кремль до відповідальності. Пан Путін, зло можна побороти. Ви великий, пан Путін, я – маленький, але Бог все одно більший, ніж ми обидва. Він буде останнім арбітром", - пише він.

"У вас, як і у держави Росії, є обов'язок вжити відповідальних дій. Давайте зустрінемося і спокутуємо провину перед жертвами цієї трагедії. Зв'яжіться з міністерством закордонних справ Нідерландів, якщо ви готові говорити", - закликав він Путіна.