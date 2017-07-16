За день до трагедії MH17 Росія закрила повітряний простір на кордоні з Україною - ЗМІ

В ніч проти 17 липня 2014 року Росія закрила повітряний простір на кордоні з Україною – в зоні відповідальності Ростовського зонального центру єдиної системи організації повітряного руху. Через 17 годин 20 хвилин після цього зенитно-ракетний комплекс "Бук" збив літак "Боїнг" рейсу МН17 малайзійських авіаліній, в результаті чого загинули 298 осіб.

Про це пише російське видання Forbes з посиланням на підсумковий звіт за результатами технічного розслідування Ради з безпеки Нідерландів (DSB), опублікований в жовтні 2015 року.

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Російська сторона ввела обмеження для польотів цивільної авіації на висоті менше 16150 метрів, що порівнянно з максимальною висотою враження зенітного ракетного комплексу "Бук" (близько 18 км).

Обмеження вводилися "для забезпечення безпеки польотів", а в якості їхньої причини називалися "бойові дії на території України поблизу державного кордону Російської Федерації і факту стрільби з території України в напрямку території Російської Федерації".

Оглядач Forbes Вадим Лукашевич зазначає, що бойові дії на сході України на той момент тривали вже кілька місяців, але Росію це стурбувало лише в липні 2014 року.

"Тобто до цього моменту українські "Буки" У зоні АТО нашу службу контролю за повітряним рухом абсолютно не цікавили, а з нуля годин нуль хвилин 17 липня вони раптом стали смертельно небезпечними. Кілька місяців вони спокійно стояли в зоні АТО, але раптом в ніч проти 17 липня вони (на думку Росії) зібралися стріляти в бік прикордонного російського повітряного простору. І як тільки Росія до цього (заздалегідь!) приготувалася, тут же "якийсь" "Бук" збиває пасажирський лайнер – ви вірите в такі разючі збіги?!", - пише журналіст.

У ході розслідування Рада з безпеки Нідерландів запросила в російської сторони про причини введення таких обмежень на польоти цивільної авіації. Росавіація відповіла, що це було зроблено з метою "узгодження обмежувальних заходів з прилеглим повітряним простором України".

Forbes зазначає, що насправді ніякого узгодження не вийшло – 14 липня Україна закрила повітряний простір над зоною АТО до висоти 9454 метра, вище якого можна було літати, а Росія ввела обмеження до набагато більшої висоти - 16150 метрів.

На питання голландських експертів DSB про причини введення Росією заборони вищої за українську, російська сторона так нічого і не відповіла.

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Крім того, 17 липня 2014 року маршрут рейсу МН17 пролягав над зоною відповідальності Ростовського зонального центру, якому було адресовано обмеження, що набрало напередодні опівночі.

"Тому ростовський диспетчер знав, що при перетині державного кордону Росії малайзійський Boeing 777, ..., вторгається в заборонену для польотів цивільної авіації зону російського повітряного простору, і мовчав...", - зазначив журналіст Вадим Лукашевич.

За його словами, ростовський диспетчер промовчав і в більше ніж півтори сотні попередніх випадках, проводячи більше сотні цивільних літаків через свою зону відповідальності з півночі 17 липня 2014 року до моменту закриття повітряного простору над зоною АТО.