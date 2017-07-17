Сьогодні - третя річниця авіакатастрофи MH17 на Донбасі (відео)

Три роки тому, 17 липня 2014 року, на сході Донецької області сталася масштабна авіакатастрофа Boeing 777. Трагедія рейсу MH17 сталася у районі збройного конфлікту між українською армією та російськими гібридними військами. Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів за маршрутом "Амстердам - Куала-Лумпур", впав біля села Грабове. Внаслідок катастрофи загинули всі, хто перебував на його борту - 298 осіб (283 пасажири та 15 членів екіпажу).

Ця катастрофа за кількістю загиблих стала найбільшою в історії авіації за період з 11 вересня 2001 року. Бойовики не надали міжнародним експертам повний доступ до уламків літака. У Нідерландах була здійснена реконструкція кабіни пілотів та салону бізнес-класу. У результаті міжнародного розслідування було встановлено, що літак збив ЗРК "Бук", який був доставлений в Україну з Росії, а потім повернений назад.

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За червень-липень 2014 року у районі катастрофи були втрачені більше десяти пілотованих літальних апаратів ВПС України. Після катастрофи MH17 Україна повністю закрила повітряний простір над Донбасом. У липні 2017 року МЗС Нідерландів оголосив, що винні в катастрофі літака в разі їх виявлення будуть засуджені у Нідерландах.