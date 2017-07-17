Нідерланди покарають агресора за трагедію МН17 - Порошенко

Президент України Петро Порошенко вшанував пам'ять загиблих пасажирів рейсу МН17, збитого 17 липня 2014. Він повідомив, що Україна і Нідерланди підписали угоду про механізм притягнення до кримінальної відповідальності винних у трагедії рейсу МН17.

Про це йдеться у дописі на його сторінці у Facebook.

"Сьогодні, запалюючи свічки пам’яті, ми схиляємо голови перед 298 невинними жертвами рейсу МН17. Страшна трагедія, яка невимовним болем прозвучала в серцях рідних і близьких, в кожному з нас. У той день, як і тепер. Зухвалий злочин, якого могло і не статися, якби не російська агресія, російська установка і російська ракета, завезені з території Росії", - заявив президент.

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Порошенко наголосив, що "наша відповідальність і перед загиблими, і перед майбутніми поколіннями - довести агресору-терористу неминучість відповідальності за усі вчинені злочини".

За словами Порошенка, саме тому в перші дні після трагедії він ухвалив рішення про передачу розслідування Нідерландам.

"Так само не вагаючись, відповідно до наданих мною повноважень, кілька днів тому ми підписали угоду між Україною та Нідерландами, якою підтверджено обрання механізму притягнення до кримінальної відповідальності винних у цьому злочині", - зауважив президент.

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Порошенко підкреслив, що це "наша спільна відповідь на геополітичні амбіції тих, хто намагається зірвати встановлення істини на найвищому міжнародному рівні".

"Переконаний, що об’єктивність та неупередженість нідерландського правосуддя завершить цей шлях. Це наш спільний обов’язок перед пам’яттю тих, чиї биття сердець рівно три роки тому обірвала російська ракета", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий 17 липня 2014 р. над окупованою бойовиками території Донецької області. Загинули всі 298 осіб, що були на борту. Пасажирами були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

У липні 2015 року РФ наклала вето на створення міжнародного кримінального трибуналу ООН у справі про катастрофу "Боїнга".

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук".

Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії. Місце пуску ракети - селище Первомайське, яке перебувало під контролем проросійських терористів. У коло підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати "остаточної правдою", а висновки слідчих назвали "попередніми".

5 червня 2017 року група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала на своєму сайті дослідження, яке підтверджує, що "Бук", яким був збитий літак, є російським.

Країни-учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів.

У Раді федерації РФ оголосили, що суд у Нідерландах щодо атаки на MH17 «не буде легітимним».

7 липня 2017 року Україна та Нідерланди підписали угоду про створення правових підстав для розгляду справи MH17.