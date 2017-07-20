Від творців "Гри престолів": анонсовано серіал про історію США, де ніколи не скасовували рабство

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Творці серіалу "Гра престолів" Девід Беніофф та Ден Вайсс планують зняти серіал у жанрі альтернативної історії, в якій на території сучасних США зберігається рабовласницький лад.

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За сюжетом серіалу, який має робочу назву "Конфедерат", в результаті Громадянської війни південні штати США успішно відстоюють свою незалежність і розвиваються до теперішнього часу, зберігши рабство. Серіал також буде спродюсований компанією НВО, повідомляє Guardian.

За задумом творців, сюжет серіалу буде обертатися навколо доль різних людей, що живуть по різні боки кордону між сучасними Північчю і Півднем – борців за свободу, мисливців за швидкими рабами, політиків, прихильників скасування рабства, журналістів, співробітників корпорації, що володіє рабами, а також сімей, що живуть в рабстві.

Зйомки серіалу почнуться відразу після закінчення роботи над останнім, восьмим сезоном "Гри престолів", який повинен вийти в 2018 році.