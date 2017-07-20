В Анкарі назвали заяви Берліна про перегляд відносин погрозами та шантажем

Відносини між Туреччиною і Німеччиною не можуть бути побудовані на погрозах і шантажі, заявив в четвер, 20 липня, глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу. Таким чином він відреагував на заяву міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля (Sigmar Gabriel) про зміну зовнішньополітичного курсу ФРН стосовно Туреччини, як повідомляє DW.

Чавушоглу визнав, що дві країни переживають "кризу довіри" та звинуватив у ній "політику подвійних стандартів" по відношенню до Туреччини, яку проводить Німеччина.

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Раніше представник президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана Ібрагім Калін звинуватив Німеччину в спробі вплинути на турецький суд. "Вони хочуть, щоб турецькі суди постійно виконували накази, які вони їм надають. Насамперед, це неповага до турецького правосуддя", - підкреслив він.

Особливо зачепили турецьку владу застереження німецьким туристам з більшою обережністю підходити до поїздок до Туреччини і можливе обмеження інвестиційної активності німецького бізнесу.

"У нас немає проблем з законослухняними німцями. Вони наші гості, і ми хотіли б ще більше туристів з Німеччини", - зазначив Калин. Він також застеріг від змішування політики і економічних інтересів. Вороже ставлення до Ердогана досягла в Німеччині рівня "манії переслідування", - додав він.

Зігмар Габріель в четвер заявив, що відносини з Туреччиною "неможливо розвивати як раніше". За його словами, на кожне нове загострення з боку Анкари уряд Німеччини намагався реагувати спокійно в надії, що турецькі влади почнуть діяти розумно. І кожен раз в Берліні були "розчаровані".