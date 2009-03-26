НАТО і Росія потрібні один одному - Схеффер

Президент США Барак ОБАМА вважає, що покращення відносин Сполучених Штатів з Росією не має досягатися за рахунок погіршення їхніх зв’язків із НАТО.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, про це він заявив на спільній прес-конференції з Генеральним секретарем НАТО Яаапом де Хооп СХЕФФЕРОМ.

Б.ОБАМА також наголосив на праві третіх країн вступати до НАТО за власним бажанням. "Ця адміністрація, моя адміністрація прагне перезавантаження стосунків із Росією, але лише таким чином, як це сумісно із членством у НАТО і сумісно із потребою надіслати чіткий сигнал по всій Європі про те, що ми будемо і надалі дотримуватися засадничої думки - що країни, які прагнуть приєднання до НАТО, мають змогу вступити до НАТО".

У свою чергу, Генсек НАТО Я.СХЕФФЕР зауважив, що НАТО і Росія потрібні один одному. “Ми маємо багато питань, з якими ми не погоджуємося, але НАТО потребує Росію, а Росія потребує НАТО. Відтак, нам слід працювати над проблемами, щодо яких ми погоджуємося, і не приховувати наші суперечності. Нам слід усвідомити, що ці відносини, на мою думку, можна і слід посилити”, - додав він.

Відносини Росії та НАТО ускладнилися після подій в Південній Осетії в серпні 2008 року.

Крім того, Росія негативно ставиться до планів щодо прийому до НАТО України і Грузії, а також до намірів США розмістити елементи системи ПРО в Польщі та Чехії.