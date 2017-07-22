Трамп заявив про "витік розвідданих" через статтю про російського посла

Президент США Дональд Трамп назвав "новим витоком розвідданих" статтю Washington Post, присвячену послу Росії в США Сергію Кисляку. В матеріалі стверджується, що американська розвідка перехопила донесення дипломата в Москву, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожРФ відкликає свого посла з США на тлі розслідувань його контактів з радниками Трампа - BuzzFeed"Новий витік розвідувальної інформації від Amazon Washington Post. Цього разу - проти (генпрокурора США) Джеффа Сешнса. Всі ці незаконні витоки про (екс-директора ФСБ Джеймса) Комі повинні припинитися", - написав Трамп у своєму "Твіттері".

У матеріалі Washington Post стверджувалося, що розвідка США перехопила донесення російського посла Сергія Кисляка в Кремль. В них, зокрема, говорилося про зміст його зустрічей з Джеффом Сешнсом в 2016 році. Сешнс, який зараз обіймає посаду генпрокурора США, був помічником Трампа.

Один зі співрозмовників видання розповів, що, згідно з перехопленими даними, Кисляк і Сешнс обговорювали питання, що стосуються позиції Трампа щодо Росії, а також перспективи відносин двох країн у разі перемоги на виборах республіканця.

Трамп раніше критикував газету Washington Post та інтернет-магазин Amazon, заявляючи, що Amazon Washington Post - фейкові новини. Володіє газетою і найбільшим інтернет-магазином Джефф Безос. Він заявив, що не впливає на редакційну політику видання.

Сешнс офіційно не бере участі в розслідуванні, що стосується можливого втручання Росії в американські вибори - у березні він взяв самовідвід. WP навесні повідомляла про те, що Сешнс двічі зустрічався з Кисляком під час виборчої кампанії Трампа. CNN повідомляло, що між послом і помічником Трампа могла відбутися і третя зустріч.

Демократи-конгресмени звинувачують Сешнса в тому, що той нібито збрехав під присягою, коли вступав на посаду генпрокурора. Члени конгресу вважають, що той повинен був відзвітувати про контакти з російським послом.

Сам Сешнс стверджує, що ніколи не обговорював з Кисляком втручання у виборчу кампанію і вибори в США в цілому. Генпрокурор наполягає, що зустрічався з Кисляком як сенатор, а не в якості помічника нинішнього президента США.

На останніх слуханнях у Сенаті, які відбулися минулого тижня, Сешнс назвав "жахливою і мерзенною брехнею" звинувачення в тому, що передвиборчий штаб Трампа вступив у змову з російськими офіційними особами.