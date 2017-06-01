Генпрокурор США міг приховати ще одну зустріч з російським послом - CNN

Генерального прокурора Джеффі Сешнса знову запідозрили у контактах з російськими урядовцями: він міг мати ще одну негласну зустріч з послом Росії в США.

Про це заявив посиланням на джерела серед республіканців і демократів у Конгресі США, передає ТСН з посианням на CNN.

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"Члени розслідування в Конгресі наразі встановлюють, чи мав генеральний прокурор Джефф Сешнс ще одну приватну зустріч з послом Росії під час президентської кампанії", - зазначається в повідомленні.

Їх цікавить готель Мейфлауер у Вашингтоні, 27 квітня 2016 року, де тодішній кандидат Дональд Трамп виступив зі своїм першим великим зверненням з питань зовнішньої політики.

Перед промовою Трампа в той день сенатор Сешнс і російський посол Сергій Кисляк були разом на невеликому VIP-заході. Факт їхньої особистої зустрічі поки офіційно не підтверджений, однак слідчі працюють в цьому напрямі.

ФБР намагається визначити ступінь взаємодії інших членів кампанії Трампа з російським послом під час заходу. Розслідуванням займається спеціальний прокурор, призначений кілька тижнів тому.