Помер перший легальний радянський мільйонер Тарасов

У віці 67 років помер бізнесмен Артем Тарасов - один з найбільш відомих учасників кооперативного руху в СРСР кінця 1980-х років, перший легальний мільйонер СРСР, як називають його російські ЗМІ.

Про це пише Російська служба ВВС.

Причина смерті Тарасова не називається - цю інформацію, як і відомості про дату і місце прощання сім'я Тарасова пообіцяла повідомити пізніше.

Артем Тарасов народився в Москві 4 липня 1950 року.

У 1989 році він став віце-президентом Союзу об'єднаних кооперативів СРСР, а в 1990 - народним депутатом РРФСР.

Про той період Тарасов пізніше говорив в інтерв'ю: "Це були 90-ті роки, 1989, рік такого екстазу демократичного, коли люди йшли на барикади. Коли не думали ні про які гроші, і займатися політикою було невигідно, це була трата часу і грошей, на цьому не заробляли".

"Навпаки, хотілося змінити світ, хотілося пояснити людям, що єдиний варіант успішності в світі, в країнах - це вільна ринкова економіка, і ми тоді були представниками. І коли починають говорити, що хтось там наповнив полиці товарами - політика Гайдара, чи ще когось - нічого подібного. Ми все це робили тоді всупереч політиці, всупереч владі, ми повезли перші товари, і те, що сьогодні існує, на жаль, починали ми самі, так що це був порив".

В період з 1991 по 1993 р. він жив у Лондоні, після чого був обраний депутатом Держдуми першого скликання.

У 1996 році він висунув свою кандидатуру для участі у виборах президента Росії, але Центральна виборча комісія його не зареєструвала.

З 1996 по 2003 він знову був змушений жити в Лондоні. Ще в 2002 році він вирішив остаточно повернутися в Росію.

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Тоді газета "Ведомости" писала: "Звідки повертається Тарасов? З своєї другої еміграції. Втік він з Росії спершу від Горбачова (той нібито не міг йому пробачити публічного звинувачення в бажанні продати японцям Курили), а потім від Єльцина (Тарасов оскаржив у суді результати виборів 1996 р., в яких йому не дали взяти участь). А в путінську Росію ось вирішив повернутися, навіть якщо програє свої чергові вибори на пост губернатора в Красноярську".

В останні роки він керував "Інститутом інновацій" та венчурною компанією "Навеком". У вересні 2016 року висувався в депутати Держдуми від партії "Яблуко".

Популярність як перший легальный радянський мільйонер Тарасов набув після того, як за рішенням очолюваного ним кооперативу "Технік" йому виписали зарплату в 3 мільйони рублів за січень 1989 року. Це відбулося всього через два роки після реєстрації кооперативу.

З цієї зарплати Тарасов оплатив партійний внесок у КПРС у розмірі 3%, а також всі податки, в тому числі - податок на бездітність в 180 тисяч рублів. Середня зарплата в країні в той час дорівнювала 120 рублів.

"Для мене тоді не було несподіванки, що так розділилося суспільство. Злодієм мене вважали ті, хто говорив: "Навіщо він засвітив свої капітали?"

"А всі інші люди, включаючи директорів найбільших підприємств, мене підтримали, тому я залишився просто, грубо кажучи, живий. Тому що вони впливали на Рижкова, Горбачова, на Павлова і говорили: "Залиште його в спокої. Ми приносимо країні мільярди, а отримуємо 200-300 рублів зарплату. Чому цей чоловік, який чесно прийшов і сказав, що ось моя зарплата, ось так я її отримав, - піддається переслідуванню?" - говорив він в інтерв'ю "Эху Москвы".