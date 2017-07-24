Союзники "Аль-Каїди" взяли під контроль сирійське місто Ідліб
Перед цим місто залишили бійці ісламістського угруповання "Ахрар аш-Шам".
Збройне угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", яке пов'язують із "Аль-Каїдою", у неділю, 23 липня, взяло під контроль місто Ідліб.
Про це повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, передає Deutsche Welle.
Перед цим місто залишили бійці ісламістського угруповання "Ахрар аш-Шам". Бойовики "Хаят Тахрір аш-Шам" взяли під контроль адміністративні будівлі Ідліба та блокпости на в'їзді до міста.
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За даними інформагенції dpa, бійці "Ахрар аш-Шам" покинули Ідліб за домовленістю з членами "Хаят Тахрір аш-Шам".
Нагадаємо, Ідліб - місто на півночі Сирії, яке багато разів переходило під контроль різних збройних угруповань.
Як повідомляв УНІАН, раніше правозахисники заявили, що літаки військ президента Сирії Башара Асада у неділю, 23 липня, здійснили авіаудари у Східній Гуті - місцевості на схід від столиці країни Дамаска. Атаки були здійснені попри те, що з 12:00 суботи у Східній Гуті урядові війська оголосили перемир'я.