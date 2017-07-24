У Москві загинув чоловік, впавши з 17-го поверху будівлі Мін'юсту

У Москві помер співробітник Федеральної служби виконання покарань (ФСВП), випавши з вікна 17 поверху будівлі Міністерства юстиції Росії. Про це повідомляє РБК з посиланням на прес-службу ФСВП.

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"Сьогодні в результаті падіння з 17-го поверху будівлі Мін'юсту Росії трагічно загинув цивільний співробітник Федеральної служби виконання покарань. Трагедія сталася рано вранці", - йдеться в повідомленні відомства.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть. Фахівці встановлюють обставини події.

За даними ЗМІ, загиблий працівник ФСВП страждала онкологічним захворюванням. Йому було 54 роки.