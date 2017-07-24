У центрі Праги скоєно напад на магазин зброї

У центрі Праги невідомий вчинив напад на магазин зброї.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на видання Novinky.

Напад стався близько 11 ранку на вулиці Оплеталовій.

"Напад стався у магазині зброї, продавець магазину і сам нападник отримали поранення. На місці працюють криміналісти, справа на початковій стадії розслідування" - повідомив представник поліції Ян Данек.

Читайте такожУ Празі заарештували підозрюваного у кібератаках на США росіянина

ЗМІ повідомляють, що невідомий заскочив до магазину з ножем і накинувся на продавця, на порятунок останнього кинувся його колега, який вистрілив у нападника.

Повідомляється, що і нападник, і продавець втратили багато крові, в одного пораненого була констатована зупинка серця, однак медикам вдалося його реанімувати.

Обоє постраждалих наразі доставлені до лікарні.