У центрі Праги скоєно напад на магазин зброї
Повідомляється, що і нападник, і продавець втратили багато крові, в одного пораненого була констатована зупинка серця, однак медикам вдалося його реанімувати.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на видання Novinky.
Напад стався близько 11 ранку на вулиці Оплеталовій.
"Напад стався у магазині зброї, продавець магазину і сам нападник отримали поранення. На місці працюють криміналісти, справа на початковій стадії розслідування" - повідомив представник поліції Ян Данек.
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ЗМІ повідомляють, що невідомий заскочив до магазину з ножем і накинувся на продавця, на порятунок останнього кинувся його колега, який вистрілив у нападника.
Повідомляється, що і нападник, і продавець втратили багато крові, в одного пораненого була констатована зупинка серця, однак медикам вдалося його реанімувати.
Обоє постраждалих наразі доставлені до лікарні.