Трамп має намір вивчити законопроект щодо санкцій проти Росії - Білий дім

Президент США Дональд Трамп вивчить законопроект про нові санкції проти Росії, щоб перевірити, чи відповідає він інтересам американського народу.

Про це повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає Reuters.

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"Він вивчить цей законопроект і подивиться, якою в підсумку вийшла фінальна версія", - сказала Сандерс.

Раніше Сандерс заявила, що президент США Дональд Трамп підтримає законопроект щодо введення нових санкцій проти Росії.

Як повідомляв УНІАН, конгресмени США від обох партій узгодили текст законопроекту про посилення санкцій проти Росії, Ірану і Північної Кореї, голосування має відбутися 25 липня.