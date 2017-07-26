У ЄС різко засудили Анкару за масові арешти критиків режиму Ердогана

У вівторок, 25 липня, у Брюсселі відбулася зустріч на високому рівні між представниками ЄС та Туреччини. За результатами зустрічі представник Єврокомісії різко засудив політику офіційної Анкари після невдалої спроби державного перевороту в Туреччині, как сообщает DW.

Права людини, принцип верховенства права, демократія та свобода слова - передумови для будь-якого наближення до Європейського Союзу, нагадав представникам турецької влади єврокомісар із питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Ган. Ця заява пролунала на спільній прес-конференції з верховною представницею ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Федерікою Могеріні, главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу та турецьким міністром у справах ЄС Омером Челіком.

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Могеріні звернула увагу на арешти великої кількості "членів демократичної опозиції, журналістів та захисників прав людини в Туреччині". "Наша співпраця та діалог повинні зміцнюватися шляхом конкретних позитивних кроків у сфері верховенства права та фундаментальних свобод", - цитує Могеріні інформагенція dpa.

Глава турецького МЗС, своєю чергою, заявив про "різницю в поглядах із певних питань" між Брюсселем та Анкарою. Він теж підкреслив необхідність продовжувати діалог.

Нагадаємо, переговори про вступ Туреччини до ЄС фактично заморожені з кінця 2016 року.