Власник британської перукарні вистелив підлогу грошима (відео)

Власник британської перукарні провчив жадібних будівельників. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

За ремонт ті вимагали від нього кругленьку суму, тисячу фунтів стерлінгів, це майже 1300 доларів. Перукар-бізнесмен вирішив, дешевше покласти підлогу буде самими грішми й не вагаючись взявся до справи.

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Щодня разом із колегами міняв купюри на монети й вистеляв ними підлогу. Загалом виклав 70 тисяч монет й зекономив майже 400 доларів.