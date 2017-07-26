Власник британської перукарні вистелив підлогу грошима (відео)
10:53, 26 липня 2017Світ
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Таким чином він вирішив заощадити на ремонті.
Власник британської перукарні заощадив на ремонті, вистеливши підлогу грошима
Власник британської перукарні провчив жадібних будівельників. Про це розповідається у сюжеті ТСН.
За ремонт ті вимагали від нього кругленьку суму, тисячу фунтів стерлінгів, це майже 1300 доларів. Перукар-бізнесмен вирішив, дешевше покласти підлогу буде самими грішми й не вагаючись взявся до справи.
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Щодня разом із колегами міняв купюри на монети й вистеляв ними підлогу. Загалом виклав 70 тисяч монет й зекономив майже 400 доларів.
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