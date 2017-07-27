Я нікуди не йду: Тіллерсон спростував чутки про відставку та розповів, до якого часу буде на посаді
Держсекретар США також розповів про свої стосунки із Трампом.
Рекс Тіллерсон прокоментував чутки про свою відставку з поста держсекретаря США, передає "112 Україна".
Держсекретар категорично спростував цю інформацію перед журналістами.
"Я нікуди не йду", - сказав він. А відповідаючи на питання про те, як довго збирається залишатися на своєму посту, додав: "Поки дозволяє президент".
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Що стосується стосунків Тіллерсона та Трампа, то держсекретар зазначив, що стосунки у них хороші.
Як повідомляв УНІАН раніше, прес-секретар Державного департаменту Хізер Нойєрт категорично спростувала чутки про те, що державний секретар Рекс Тіллерсон планує покинути відомство і зазначила, що він служить "на радість президента".
"Ми розмовляли з секретарем. Секретар дуже чітко заявив, що має намір залишитися тут у Державному департаменті", – заявила Нойєрт журналістам на прес-брифінгу. – Ми маємо багато роботи, яку нам треба виконати, він це визнає, він серйозно займається цією роботою".
Раніше американський телеканал CNN з посиланням на два анонімних джерела повідомив про "зростаючий список розбіжностей" з Білим домом, через який держсекретар США Рекс Тіллерсон може покинути свою посаду найближчим часом.