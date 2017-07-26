"Служить на радість президента": у Держдепі спростували чутки про відставку Тіллерсона

Прес-секретар Державного департаменту Хізер Нойєрт категорично спростувала чутки про те, що державний секретар Рекс Тіллерсон планує покинути відомство і зазначила, що він служить "на радість президента".

Про це повідомляє видання The Hill.

"Ми розмовляли з секретарем. Секретар дуже чітко заявив, що має намір залишитися тут у Державному департаменті", – заявила Нойєрт журналістам на прес-брифінгу. – Ми маємо багато роботи, яку нам треба виконати, він це визнає, він серйозно займається цією роботою".

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"Все ж таки він, як і будь-який чиновник кабінету, служить на радість президента", – додала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше американський телеканал CNN з посиланням на два анонімних джерела повідомив про "зростаючий список розбіжностей" з Білим домом, через який держсекретар США Рекс Тіллерсон може покинути свою посаду найближчим часом.