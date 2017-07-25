"Рексіт": CNN повідомив про можливу відставку Тіллерсона через розбіжності з Білим домом

Державний секретар США Рекс Тіллерсон може найближчим часом покинути свою посаду.

Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на два анонімних джерела.

Як зазначає телеканал, Тіллерсон має зростаючий список розбіжностей з Білим домом, включаючи нові дебати щодо політики Ірану та персоналу.

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«Протягом декількох тижнів розмови з друзями Тіллерсона за межами Вашингтона склали враження, що він, незважаючи на свої розчарування, був налаштований залишатись на роботі принаймні до кінця року. Це дозволило б деякий час продовжувати зусилля з реорганізації Державного департаменту, і це означало б, що він може стверджувати, що впродовж року він став провідним дипломатом Америки», – йдеться у матеріалі телеканалу.

Але два джерела, які розмовляли з CNN на умовах анонімності протягом вихідних, сказали, що вони не будуть здивовані, якщо «Рексіт» (відставка Рекса Тіллерсона – ред.) станеться раніше.