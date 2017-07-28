В Узбекистані арештували доньку екс-президента Карімова

В Узбекистані арештована Гульнара Карімова, дочка колишнього президента країни Іслама Карімова. Про це повідомляє "Медуза".

Як ідеться в повідомленні Управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією Генеральної прокуратури Узбекистану, Гульнара Карімова у 2015 році була засуджена до п’яти років обмеження волі. Наразі триває розслідування другої кримінальної справи.

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Гульнарі Карімовій висунули звинувачення за шістьма статтями Кримінального кодексу Узбекистану: шахрайство, приховування іноземної валюти, порушення митного законодавства, порушення правил торгівлі або надання послуг, підробці документів та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Після висунення звинувачень Карімовій, обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Нагадаємо, Іслам Карімов помер 2 вересня 2016 року, після перенесеного інсульту.