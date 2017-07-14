Колишнього президента Перу і його дружину арештували на 18 місяців

Суд постановив взяти під варту на 18 місяців колишнього президента Перу Оланта Умала і його дружину Надін Хередыі В цей час прокуратура буде готувати проти них звинувачення. За повідомленням Reuters, їх підозрюють у відмиванні грошей.

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За інформацією видання, колишнього президента і його дружину підозрюють в корупційній діяльності в період його президентства. Цю справу розслідують вже три роки. У свою чергу підозрювані заперечують свою провину і вважають свій арешт несправедливим. "Це підтверджує факт зловживання владою, з якою ми зіткнемося в захисті наших прав", - сказав Умала.

Оланта Умала, у минулому військовий офіцер, обіймав посаду президента країни з 2011 по 2016 роки. Надін Хереді - співзасновник націоналістичної партії, яку заснував Умала.