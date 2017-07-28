У Флориді поліцейський приборкав крокодила на подвір'ї приватного будинку (відео)

Офіцер Альфредо Варгас з поліцейського управління Бойнтон-Біч, що у Флориді, прибув на виклик, який надійшов від місцевого жителя, котрий виявив крокодила на в'їзді до свого будинку. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Хижак не пускав в дім господарів - роззявляв пащу і кидався на правоохоронця. Зрештою, його зловили за допомогою мотузки з петлею - і випустили за містом. Поліцейський став героєм соцмереж, коли відео вивісили на сторінці його департаменту.

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Поліцейський, який мав досвід "спілкування" з крокодилами, терпляче провів операцію і забрав агресивно налаштовану тварину. Після чого, з дозволу комісії з охорони природи Флориди, вивіз зв'язаного хижака і випустив його у найближчому каналі.