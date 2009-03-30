Росія змінила гнів на милість

Росія кардинально не змінюватиме відносини з Європейським Союзом через «газову» декларацію з Україною.

Про це в інтерв`ю телекомпанії НТВ повідомив віце-прем`єр РФ Ігор СЄЧІН.

«Уявляємо, що переважить все-таки здоровий глузд. Більше того, ми не бачимо причин для такої різкої, кардинальної зміни конструкції співпраці", - сказав І.СЄЧІН, коментуючи заяви про те, що Росія може переглянути свої відносини з країнами Євросоюзу як у відповідний захід на Брюссельський меморандум.

За його словами, Росія "показуватиме свою спроможність і нормальним чином працювати", проводити консультації зі споживачами.

"Мені здається, тут (у декларації) дуже багато суб`єктивного. І дуже малоймовірним уявляється розвиток шляху саме за тим алгоритмом, який позначений у цій декларації. Тут грунтовних напрацювань, професійних напрацювань не проглядається", - сказав І.СЄЧІН.

Крім того, він припустив, що не весь ЄС підтримає цю декларацію. «За нашими даними, і в роботі з нашими партнерами, зокрема і в Єврокомісії, документ готувався дуже кулуарно", - заявив він.

Довідка УНІАН. 23 березня в Брюсселі відбулася Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української ГТС, у якій взяли участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

За підсумками конференції “ЄС – Україна: партнери з постачання газу в Європу” була підписана Спільна декларація ЄС, України і міжнародних фінансових організацій, котра визначатиме підґрунтя для надання інвестицій.

Російська делегація, присутня на Міжнародній інвестиційній конференції з питань модернізації української ГТС, залишила форум після оголошення церемонії підписання підсумкової декларації.

Під час конференції міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО висловив незадоволення проектом підсумкової декларації цього зібрання. Він вказав на кілька пунктів документа, які не влаштовують РФ.

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН на прес-конференції в Сочі, коментуючи підсумки інвестиційної конференції з модернізації української ГТС, заявив, що Росія почне переглядати принципи відносин з країнами Євросоюзу, якщо інтереси Москви ігноруватимуться.