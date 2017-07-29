Завтра в Грузії почнуться масштабні військові навчання за участю країн НАТО

У Грузії на військовій базі Вазіані в передмісті Тбілісі завтра, 30 липня, починаються найбільші військові навчання "Гідний партнер 2017" за участю п'яти країн Організації Північноатлантичного договору (НАТО), повідомляє "112 Україна".

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"За словами міністра оборони Грузії Левана Ізорія, мета навчань підвищення сумісності грузинської армії з військами країн Північноатлантичного альянсу, а також підготовка грузинських підрозділів Сил реагування НАТО", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у військових навчаннях візьмуть участь війська п'яти країн-членів НАТО, зокрема, підрозділи армій США, Великобританії, Словенії, Німеччини і Туреччини. А також три держави-партнери НАТО - Грузія, Україна та Вірменія. Зазначено, що в ході навчань планується задіяти 2 тисяч 800 військовослужбовців та десятки одиниць бойової техніки.

Навчання триватимуть до 12 серпня 2017 року.

"В ході маневрів будуть задіяні американські танки M1A2 Abrams, військово-транспортна авіація, а також різні модифікації американських і німецьких бронетранспортерів", - йдеться в повідомленні.

Навчання є частиною циклу навчань командування США в Європі в чорноморському регіоні, які проводяться на території 7 країн.