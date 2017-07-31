У Трампа "за лаштунками" готують економічні санкції проти Китаю

В Адміністрації президента США Дональда Трампа «за лаштунками» готують цілу низку економічних заходів, які покликані покарати Китай. Про це повідомили в Адміністрації американського президента, пише Politiko.

Зазначається, що помічники Трампа продовжують дискусії із цього питання, а рішення очікується вже на цьому тижні.

Видання повідомляє, що вже є низка заходів, включаючи торгові обмеження та економічні санкції.

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«Але офіційні особи заявили, що ще занадто рано говорити, що може вирішити президент. Ескалація ситуації в Північній Кореї, включаючи останні міжконтинентальні балістичні ракетні випробування, посилила актуальність розробки переконливої стратегії Китаю», - пише видання.

Також зазначається, що Трамп вважає, що Китай робить недостатньо, щоб зупинити Північну Корею у питанні створення ядерної зброї, яка може завдати удару по території США.

Як повідомляв УНІАН раніше, американський президент Дональд Трамп розкритикував керівництво Китаю за те, що воно не вирішує проблеми, які виникли через ракетні випробування в Північній Кореї.

"Я дуже розчарований у Китаї. Наші дурні колишні лідери дозволили їм заробити на торгівлі сотні мільярдів доларів за рік, але вони для нас нічого не роблять із Північною Кореєю, тільки говорять. Ми не дозволимо, щоб це продовжувалось. Китай міг легко вирішити цю проблему", - заявив Трамп у Twitter.

Нагадаємо, КНДР 28 липня здійснила запуск балістичної ракети, яка могла впасти у виключній економічній зоні Японії. У відповідь на північнокорейське ракетне випробування США та Південна Корея провели навчальні пуски ракет.