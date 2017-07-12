Син Трампа про зустріч із російським юристом: Це були 20 витрачених даремно хвилин

Син президента США Дональда Трампа заявив, що не сказав батькові про свою зустріч з російським юристом, яка обіцяла допомогти Трампу з виборчою кампанією, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

В інтерв'ю телеканалу Fox News Дональд Трамп-молодший сказав, що зустріч була "ні про що", проте визнав, що йому слід було вчинити тоді інакше.

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На питання Fox News про те, чи знав його батько про зустріч, що відбулася у минулому році, Трамп-молодший відповів: "Ні. Вона була ні про що. Нічого там було розповідати".

"Я б навіть не згадав про це, якби ви не почали все це мусолити. Це були всього-навсього 20 витрачених даремно хвилин", - додав він.

Дональд Трамп-молодший, зять президента Джаред Кушнер і (на той момент) глава виборчого штабу Трампа Пол Манафорт зустрілися в "Трамп-тауер" з російським юристом Наталією Весельницькою у червні 2016 року.

Раніше він опублікував серію електронних листів, з яких випливає, що він погодився на зустріч з Весельницькою, яка, ймовірно, була пов'язана з Кремлем і мала якийсь компромат на Хілларі Клінтон.

Трамп-молодший отримав електронного листа від британського піарника Роба Голдстоуна, який пообіцяв йому документи від Росії, що містять компромат на Хілларі Клінтон.

В одному з листів Голдстоун писав, що обіцяна інформація - "безумовно, конфіденційна і зачіпає найвищі рівні, але виходить з Росії в рамках підтримки російською владою пана Трампа".

Зустріч відбулася, але, як стверджує Трамп-молодший в інтерв'ю Fox News, жінка не сказала їм нічого, що представляло б для них інтерес.

"Озираючись назад, я вчинив би по-іншому, - сказав Дональд Трамп-молодший Fox News. - Це було до російської манії, до того, як це почали розкручувати в пресі. Для мене це був пошук інформації про політичного суперника, у них могло бути що-небудь, можливо - реальний доказ речей, про які я чув".

Проте зустріч закінчилася нічим, стверджує Трамп-молодший, і розмова була не про Хілларі Клінтон.

За його словами, він не може відповідати за інформацію, яку йому прислали.

Голдстоун раніше заперечував, що йому було відомо про будь-яке втручання російської влади в передвиборну кампанію.

В даний час ФБР і конгрес США розслідують можливе втручання Росії у президентську кампанію в Сполучених Штатах і намагаються зрозуміти, чи вступали якісь члени команди Трампа в змову з Кремлем.

Президент Трамп виступив з короткою заявою на захист свого сина, назвавши його "першокласною людиною" і похваливши його за відкритість.