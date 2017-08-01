Десятки осіб загинули внаслідок нападу смертників на мечеть у Афганістані

Одна з мечетей у розташованому на заході Афганістану місті Герат стала мішенню атаки терористів-смертників. Унаслідок скоєного у вівторок, 1 серпня, теракту загинуло щонайменше 25 осіб, передає Deutsche Welle з посиланням на dpa.

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За наявними даними, саме таку кількість тіл привезли в найбільшу лікарню міста. Так само до цієї лікарні доправили 35 потерпілих із різними тілесними ушкодженнями, наголосив представник місцевих медзакладів.

Водночас, за даними телеканалу Al Jazeera, в результаті вибуху загинули, щонайменше, 50 людей. За деякими даними, крім смертника в нападі брав участь бойовик із вогнепальною зброєю. У мечеті, перебували близько 300 людей.

Наразі тривають спроби встановити кількість тіл та поранених, яких могли доставити в інші медичні заклади міста. Тож число загиблих та поранених унаслідок нападу ще може зрости, кажуть в органах охорони здоров'я.

За даними місцевих ЗМІ, напад було вчинено на шиїтську мечеть. Поки що невідомо, хто стоїть за терактом. Раніше члени угруповання "Ісламська держава" скоїли серію нападів на шиїтські культові споруду. Утім, нерідко відповідальність за теракти в Афганістані брали на себе бойовики руху "Талібан".

Цього року лише в столиці країни Кабулі зафіксовано 11 серйозних терактів, унаслідок чого загинули чи отримали поранення понад тисяча людей.