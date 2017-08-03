В Единбурзі сотні людей прийшли подивитись на гігантську смердючу квітку (відео)

11:57, 03 серпня 2017
Світ
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Одним відвідувачам запах квітки нагадує мертвого оленя, іншим - гнилу рибу.

Навколо квітки часто збирається натовп людей / фото m.day.kyiv.ua

В ботанічному саду Единбурга зацвів Аморфофалюс велетенський - гігантська квітка із надзвичайно неприємним запахом. На неї прийшли подивитись сотні відвідувачів. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Шанувальники флори готові терпіти її неприємний запах, адже розквітає це диво доволі рідко - в Единбурзі це було два роки тому. Одним відвідувачам парку запах квітки нагадує мертвого оленя, іншим - гнилу рибу.

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Теги: #велетенська квітка#гігантська квітка Единбург