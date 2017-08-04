Загинув фігурант справи про перефарбування зірки на висотці в Москві у кольори українського прапора

У горах Швейцарії загинув російський руфер, бейсджампер і парашутист Олексій Широкожухов, раніше виправданий у справі про перефарбування у кольори українського прапора зірки на шпилі сталінської висотки на Котельцькій набережній у Москві. Про це, посилаючись на Twitter батька загиблого, повідомляє РБК.

Раніше повідомлялося, що суд в липні 2016 року призначив компенсації руферам і бейсджамперам, до цього засудженим за перефарбовування зірки.

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Зірку пофарбували вночі 19 серпня 2014 року, відповідальність за це взяв на себе український руфер Павло Ушивец (Григорій Мустанг). Проте слідчі затримали чотирьох парашутистів, які зістрибнули вранці 20 серпня з даху висотки — Олександра Погребова, Олексія Широкожухова, Євгену Коротову і Анну Лєпьошкіну. Через тиждень у Санкт-Петербурзі був затриманий знайомий Мустанга — руфер Володимир Подрєзов.

Під час слідства парашутисти перебували під домашнім арештом. У вересні 2015 року парашутисти були виправдані, а Подрєзов був засуджений до двох років і трьох місяців позбавлення волі. У грудні 2015 року вирок був пом'якшений до двох років обмеження волі замість висновку. Подрєзова звільнили у залі суду.