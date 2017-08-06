Померла ймовірний автор пісні "Ой, мороз, мороз" (відео)

Марія Уварова, яка заявляла про авторство пісні "Ой, мороз, мороз", померла у Воронежі в неділю на 94-му році життя. Про це повідомили в Липецькому обласному центрі культури, народної творчості і кіно, передає ТАСС.

Раніше вона була солісткою Воронезького хору і написала книгу про те, що є автором пісні "Ой, мороз, мороз".

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"Марія розповідала, що написаоа пісню "Ой, мороз, мороз" в 1954 році, пізніше її записали на грамплатівку, але авторство своє Уварова не зареєструвала. А з ними ц хорі співала відома Марія Мордасова, яка здивувалася: "Що ж ти гроші не отримуєш за авторство?". І тоді Уваровій стали нараховувати якісь суми за обробку пісні, хоча це зовсім не ті суми, які мають виплачувати автору", - розповів завідувач відділу регіональної культури Липецького обласного краєзнавчого музею Олексій Овчинніков, додавши, що Уварова навіть зверталася до суду, але безуспішно.

"Марія Уварова написала книгу "Ой, мороз, мороз", де дуже докладно згадала, як вечорами складала пісню, яка швидко стала популярною і навіть потрапила у фільм "Господар тайги", де її виконав Валерій Золотухін. У тій книзі Уварова зізналася, що може перед усім світом заприсягтися, що це її пісня, хоча жодних документів-доказів у неї немає, тільки свідки з Воронезького хору", - уточнив Овчинніков.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, народний артист СРСР, відомий актор і режисер Олексій Баталов помер вранці 15 червня на 89-му році життя.