У Латвії готуються до провокацій під час російсько-білоруських навчань "Захід-2017"

Національні збройні сили (НЗС) Латвії готові до можливих провокацій під час російсько-білоруських військових навчань "Захід". Про це повідомили в Міністерстві оборони країни, повідомляє Delfi.

Видання зазначає, що хоча міністерство 2 серпня отримало запрошення направити на навчання двох спостерігачів з Латвії, це ще не означає, що буде забезпечена відкритість і прозорість навчань.

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Про те, що під час навчань можливі провокації, публічно заявив і командувач НЗС Леонід Калнінш, і міністр оборони Раймонд Раймондс Берґманіс.

Видання також повідомляє, що у навчаннях запланована участь до 12 700 військових. Однак офіційні представники НАТО вважають, що в навчаннях можуть взяти участь до ста тисяч осіб.

Як повідомляв УНІАН раніше, спільне стратегічне навчання збройних сил РФ та Білорусі "Захід-2017" заплановано провести 14-20 вересня. За попередніми даними, у навчанні візьмуть участь до 13 тис. військовослужбовців.

Посол України в Білорусі Ігор Кизим вважає, що білоруська сторона не виступить майданчиком для нападу Росії на Україну під час проведення масштабних військових навчань «Захід- 2017».