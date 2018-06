В Єгипті сталася залізнична катастрофа: щонайменше 21 загиблий та 55 поранених

Щонайменше 21 людина загинула та 55 отримали поранення в результаті катастрофи на залізниці в єгипетському місті Олександрія.

Про це з посиланням на джерела у відомствах з безпеки і медицини, повідомляє Reuters у Twitter.

«Щонайменше 21 загиблий та 55 поранених в катастрофі поїзда в Єгипті в Олександрії», – йдеться в повідомленні.

