В Єгипті сталася залізнична катастрофа: щонайменше 21 загиблий та 55 поранених

17:15, 11 серпня 2017
Світ
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У Египті сталася масштабна катастрофа на залізниці - щонайменше 21 людина загибла.

У Єгипті внаслідок аварії на залізниці поранено понад півсотні людей / фото tvc.ru

Щонайменше 21 людина загинула та 55 отримали поранення в результаті катастрофи на залізниці в єгипетському місті Олександрія.

Про це з посиланням на джерела у відомствах з безпеки і медицини, повідомляє Reuters у Twitter.

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«Щонайменше 21 загиблий та 55 поранених в катастрофі поїзда в Єгипті в Олександрії», – йдеться в повідомленні.

Інші подробиці інциденту поки не повідомляються.

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Теги: #Аварія на залізниці у Єгипті#інциденти у Єгипті