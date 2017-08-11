В Єгипті сталася залізнична катастрофа: щонайменше 21 загиблий та 55 поранених
17:15, 11 серпня 2017Світ
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У Египті сталася масштабна катастрофа на залізниці - щонайменше 21 людина загибла.
У Єгипті внаслідок аварії на залізниці поранено понад півсотні людей / фото tvc.ru
Щонайменше 21 людина загинула та 55 отримали поранення в результаті катастрофи на залізниці в єгипетському місті Олександрія.
Про це з посиланням на джерела у відомствах з безпеки і медицини, повідомляє Reuters у Twitter.
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«Щонайменше 21 загиблий та 55 поранених в катастрофі поїзда в Єгипті в Олександрії», – йдеться в повідомленні.
BREAKING: At least 21 killed and 55 injured in train crash in Egypt's Alexandria - security and medical sources pic.twitter.com/78N4ccU6W5— Reuters World (@ReutersWorld) 11 серпня 2017 р.
Інші подробиці інциденту поки не повідомляються.
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