Ванна пива: в Ісландії відкрили пивне СПА
01:58, 13 серпня 2017Світ
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У пивних ваннах використовується свіжа вода, молоде пиво, варені дріжджі та хміль.
Послуга – лише для дорослих / 5 канал
В Ісландії відкрили перше пивне SPA, де відвідувачам пропонують скупатися у ванні пива, пише «5 канал».
Зазначається, що послуга – лише для дорослих. Косметолог незвичного СПА зазначає, що у пивних ваннах використовується свіжа вода, молоде пиво, варені дріжджі та хміль.
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Температура рідини у ванній – 40 градусів. При такі температурі увесь алкоголь випаровується. Але скуштувати бокал пива тут усе одно можна прямо у ванній - поруч розташована найдавніша у Ісландії діюча мікроброварня.
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