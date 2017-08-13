Ванна пива: в Ісландії відкрили пивне СПА

В Ісландії відкрили перше пивне SPA, де відвідувачам пропонують скупатися у ванні пива, пише «5 канал».

Зазначається, що послуга – лише для дорослих. Косметолог незвичного СПА зазначає, що у пивних ваннах використовується свіжа вода, молоде пиво, варені дріжджі та хміль.

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Температура рідини у ванній – 40 градусів. При такі температурі увесь алкоголь випаровується. Але скуштувати бокал пива тут усе одно можна прямо у ванній - поруч розташована найдавніша у Ісландії діюча мікроброварня.