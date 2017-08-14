Страйкуючих працівників в аеропорту Барселони замінили поліцейськими

В аеропорту Барселони "Ель Прат" співробітники служби безпеки почали 24-годинний страйк. За повідомленням АР, міністр по роботі громадських споруд Ініго де ла Серна заявив, що до роботи в аеропорту залучили співробітників поліції.

Читайте такожУ Барселоні місцеві протестували проти туристів на міському пляжіВони з понеділка почали перевіряти ручну поклажу. В результаті багатогодинні черги, в яких пасажири "Ель Прат" простоювали останні тижні, скоротилися до півгодинних.

У неділю співробітники, перевіряючі ручну поклажу, вирішили розпочати страйк, вимагаючи підвищення зарплат. В адміністрації Каталонії вирішили, що скасовувати перевірки не можна, оскільки в Іспанії найвищий рівень терористичної загрози, тому на забезпечення безпеки польотів була кинута поліція.