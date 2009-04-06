Землетрус в Італії: кількість загиблих росте щогодини
13:51, 06 квітня 2009Світ
5766 0
50 тисяч людей лишилися без притулку
|Фото AP
Раніше повідомлялося про 40 жертв, серед яких п`ятеро, - діти.
За даними італійських ЗМІ, під уламками вищої школи знаходяться семеро дітей. Очевидці повідомили, що завали доводиться розбирати вручну: доступ техніки обмежений через завали. У порятунку похованих під руїнами людей бере участь армія.
З-під завалів лунають крики поранених. Сотні людей вважаються зниклими без вісті.
Власті побоюються, що кількість жертв зросте. За потерпілих в результаті землетрусу молиться Папа Римський.
Не менш ніж 100 тис. жителів районів, що постраждали від землетрусу в Італії, довелося залишити свої будинки, 50 тис. з них лишилися без притулку. Такі дані наводить у понеділок Служба цивільної оборони Італії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter