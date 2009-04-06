Землетрус в Італії: кількість загиблих росте щогодини

У центральній частині Італії, регіоні Абруццо в ніч на понеділок і вранці стався могутній землетрус. За даними італійських сейсмологів, магнітуда підземних поштовхів досягала 6,3 бала за шкалою Ріхтера. В результаті землетрусу є руйнування, а кількість загиблих росте. За останніми даними, загинули більше 50 осіб. Серед них є діти.

Раніше повідомлялося про 40 жертв, серед яких п`ятеро, - діти.

За даними італійських ЗМІ, під уламками вищої школи знаходяться семеро дітей. Очевидці повідомили, що завали доводиться розбирати вручну: доступ техніки обмежений через завали. У порятунку похованих під руїнами людей бере участь армія.

З-під завалів лунають крики поранених. Сотні людей вважаються зниклими без вісті.

Власті побоюються, що кількість жертв зросте. За потерпілих в результаті землетрусу молиться Папа Римський.

Не менш ніж 100 тис. жителів районів, що постраждали від землетрусу в Італії, довелося залишити свої будинки, 50 тис. з них лишилися без притулку. Такі дані наводить у понеділок Служба цивільної оборони Італії.

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