Ірану не можна дозволити використовувати ядерну угоду для шантажу - постпред США в ООН
Тегеран, на думку Хейлі, повинен нести відповідальність за запуск ракет, підтримку тероризму, ігнорування прав людини та порушення резолюцій Ради Безпеки.
Іранська ядерна угода не повинна ставати настільки важливою, щоб її крах мав серйозні наслідки.
Про це заявила постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі у відповідь на слова президента Ірану Хасана Рухані про намір вийти з "ядерної угоди" в разі нових санкцій з боку США, передає РБК з посиланням на Reuters.
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"Ірану не можна дозволити використовувати ядерну угоду, щоб утримувати світ в заручниках", - заявила Хейлі.
"Ядерна угода не повинна ставати настільки важливою, щоб її крах мав катастрофічні наслідки. Ірану за жодних обставин не можна дозволити мати ядерну зброю", - додала Хейлі.
Тегеран, на думку Хейлі, повинен нести відповідальність за запуск ракет, підтримку тероризму, ігнорування прав людини і порушення резолюцій Ради Безпеки. При цьому нові санкції Вашингтона щодо Тегерана, як зазначила дипломат, не пов'язані з іранською ядерною угодою.
Наступного тижня Ніккі Хейлі збирається відвідати у Відні агентство ООН з ядерної енергії, відзначає The Washington Post. Там дипломат, за даними Reuters, обговорить з міжнародними спостерігачами ядерну діяльність Ірану і дотримання ним ядерної угоди 2015 року.
Як повідомляв УНІАН, 15 серпня президент Ірану Хасан Роухані заявив, що Іран може вийти з ядерної угоди із світовими державами "за лічені години", якщо Сполучені Штати введуть нові санкції.
Довідка. Ядерна угода була підписана у Відні 14 липня 2015 року між Іраном, групою 5+1 (п'ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН: США, Росією, Китаєм, Францією, Великобританією, а також Німеччиною) та ЄС щодо ядерної програми Ірану. Перемовини між Іраном та 5+1 почалися в 2006 році, головною метою було отримати гарантії, що Іран не зможе виробляти ядерну зброю, проте має право збагачувати ядерне паливо для використання у цивільних цілях.