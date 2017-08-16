Ірану не можна дозволити використовувати ядерну угоду для шантажу - постпред США в ООН

Іранська ядерна угода не повинна ставати настільки важливою, щоб її крах мав серйозні наслідки.

Про це заявила постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі у відповідь на слова президента Ірану Хасана Рухані про намір вийти з "ядерної угоди" в разі нових санкцій з боку США, передає РБК з посиланням на Reuters.

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"Ірану не можна дозволити використовувати ядерну угоду, щоб утримувати світ в заручниках", - заявила Хейлі.

"Ядерна угода не повинна ставати настільки важливою, щоб її крах мав катастрофічні наслідки. Ірану за жодних обставин не можна дозволити мати ядерну зброю", - додала Хейлі.

Тегеран, на думку Хейлі, повинен нести відповідальність за запуск ракет, підтримку тероризму, ігнорування прав людини і порушення резолюцій Ради Безпеки. При цьому нові санкції Вашингтона щодо Тегерана, як зазначила дипломат, не пов'язані з іранською ядерною угодою.

Наступного тижня Ніккі Хейлі збирається відвідати у Відні агентство ООН з ядерної енергії, відзначає The Washington Post. Там дипломат, за даними Reuters, обговорить з міжнародними спостерігачами ядерну діяльність Ірану і дотримання ним ядерної угоди 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня президент Ірану Хасан Роухані заявив, що Іран може вийти з ядерної угоди із світовими державами "за лічені години", якщо Сполучені Штати введуть нові санкції.

Довідка. Ядерна угода була підписана у Відні 14 липня 2015 року між Іраном, групою 5+1 (п'ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН: США, Росією, Китаєм, Францією, Великобританією, а також Німеччиною) та ЄС щодо ядерної програми Ірану. Перемовини між Іраном та 5+1 почалися в 2006 році, головною метою було отримати гарантії, що Іран не зможе виробляти ядерну зброю, проте має право збагачувати ядерне паливо для використання у цивільних цілях.